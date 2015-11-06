مرشح الوفد فى بنها: برنامجى يتحدث عن التعليم وتطوير البيئة التكنولوجية

طالب جمال العربى وزير التربية والتعليم الأسبق ومرشح حزب الوفد بدائرة قسم بنها المواطنين بالخروج للإدلاء بأصواتهم خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.

وقال العربى فى كلمته خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقد مساء أمس بقاعة المؤتمرات والاحتفالات بنقابة المعلمين ببنها بحضور عدد كبير من مؤيديه بالدائرة، أن التقاعس سيأتى بنواب غير صالحين ويعملون من أجل مصالحهم فقط، مؤكدا أن خروج الناخب أن لم يكن لصالحه فهو لصالح الوطن، فمصر تبنى من جديد، ولابد أن نساندها من خلال اختيار نواب قادرين على التشريع وإلا فلنتحمل نتيجة تخلفنا عن الاختيار وخيانتنا للأمانة التى ولينا عليها، لذا فلابد أن نقدم وجهائنا ومن نعلم فى داخلنا أنه سيحقق مصالح الوطن.

وأضاف مرشح الوفد أن المقاطعة غير مجدية ولا تلوموا وقتها إلا أنفسكم، متابعا "إننى لست مرشحا لرئاسة الجمهورية لأقدم برنامج وأنفذه غدا، فالموضوع يتوقف على إمكانيات الدولة التى سابحث مع وزرائها عن حلول للمشكلات".

واستطرد قائلا "برنامجى سيكون عامل مساعد للحكومة فى تحقيق مطالب الشعب المصرى، وبرنامجى يتحدث عن التعليم وتطوير البيئة التكنولوجية والمناهج وتطوير أداء المعلم والطالب ورفع مستوى العملية التعليمية، وقال إن التعليم سيحل الكثير من المشكلات فبتغيير الثقافات والعادات سيتغير شكل الوطن فالتعليم مرتبط بكل ما نجده فى الشارع من اختلافات وعدم تقبل للآخر، فالمعلم لابد أن ينظر إليه نظره شاملة تعيد تأهيله وتمنحه حقوق فالمعلم رغم كل الإصلاحات فى ذيل جميع المرتبات والمدارس أصبحت خربة والطلاب يهربون من المدارس، فلابد إلا نشق على المعلم ولابد أن نعيد هيبته ووقاره فى ظل وجود سلبيات فى المجتمع تعيد تنظيمه".

وقال إن "المجلس القادم مهمته التشريع، الأمر الذى يتطلب نوابا قادرين على التشريع فى ظل سلب جميع الحقوق الخاصة بالمواطنين، ووجود تشريعات قاصرة تحتاج إلى منظومة جديدة تعيد الأمن للشارع والاستقرار له والاهتمام بالشباب، لأن مقياس تقدم الأمم يقاس بالشباب وإذا لم نوجه طاقات الشباب الفاقدين للثقة فى الدولة فى ظل قصور الأنشطة والخدمات المقدمة لهم".