بالصور.. وزير الداخلية يشكر قيادات وضباط مديرية أمن أسوان على جهودهم

وجه اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، الشكر لقيادات وضباط مديرية أمن أسوان، على جهودهم التى بذلوها خلال الفترة الماضية.

صرح بذلك اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، الذى أكد خلال لقائه بقيادات وضباط المديرية، مساء الخميس، أن الوزير ينقل مشاعره الطيبة إلى أبناءه فى أسوان، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية من جهود شمل بعضها تأمين الانتخابات البرلمانية فى مرحلتيها الأولى والإعادة، وتأمين مباراة أسوان والزمالك، وأيضاً تأمين احتفالات المحافظة بمهرجان تعامد الشمس على معبد أبو سمبل.

وأضاف مدير أمن أسوان، أن الوزير طالب أبناءه الضباط ببذل مزيد من الجهد فى العمل، من أجل تحقيق المصلحة العامة التى تصب فى صالح المواطنين والعمل على خدمتهم.



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