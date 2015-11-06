أوقاف بندر سوهاج: قوافل دينية للدعاة بالمساجد لدعوة المواطنين لتعلم صحيح الدين

قال الشيخ إسماعيل عبد اللاه مدير إدارة بندر سوهاج بمديرية الأوقاف، إن الإدارة تحتوى على أهم المساجد فى المحافظة وتنطلق منها القوافل الدينية على مختلف المساجد ومراكز الشباب، وقصور الثقافة والمؤسسات التعليمية وغيرها من المؤسسات.

وأضاف الشيخ إسماعيل فى تصريحات صحفية أن الإدارة تضم مساجد كبيرة منها مسجد العارف بالله وهو أكبر المساجد فى المحافظة وتقام فيه الاحتفالات الرسمية التى يحضرها جميع قيادات المحافظة، مشيرا إلى أنه يتم تنظيم قوافل جماعية من الدعاة كل أسبوع للذهاب إلى المناطق البعيدة من النجوع والقرى لإلقاء الخطب والمواعظ فيها ودعوة المواطنين إلى تعليم صحيح الدين والمنهج الوسطى المعتدل البعيد عن التطرف والأفكار التى تدعو للعنف والهدم ومخاطبة الشباب أن الوطن في حاجة إلى تكاتفهم ووحدتهم والتفافهم للذود عن وطنهم وصحيح دينهم.