أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أسرة الطفلين ضحية السيول بالأردن تطالب "الخارجية" بسرعة عودة جثتيهما

Google+ Print
أسرة الطفلين ضحية السيول بالأردن تطالب "الخارجية" بسرعة عودة جثتيهما أسرة الطفلين ضحية السيول بالأردن تطالب "الخارجية" بسرعة عودة جثتيهما
ناشدت أسرة الطفلين من قرية كفور نجم فى الإبراهيمية بالشرقية، اللذان لقيا مصرعهما بالأردن ضحية للسيول التى تعرضت لها أمس الخميس وزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك بسرعة عودة جثتيهما لدفنهما فى مقابر عائلتهما بالشرقية.

واتشحت قرية كفور نجم فى الإبراهيمية بالشرقية بالسواد، حزنا على وفاة طفلين "حمدى أحمد جمعة " 12 سنة وشقيقه "أمير" 4 سنوات من أبناء القرية ضحية للسيول، وأعرب الأهالى عن حزنهم الشديد بسبب الحادث الأليم مناشدين وزارة الخارجية بالوقوف بجانب نجلهم العامل البسيط الذى فقد طفليه ولا يملك ثمن عودة جثتيهما.

وحول ملابسات الحادث، قال أهالى القرية إن العامل المكلوم ويدعى "أحمد جمعة" مقيم بالدوار الثانى فى العاصمة عمان، دخلت مياه السيول الجارفة الحجرة التى يعيش فيها هو وزوجته وطفليهما والكائنة بالبدورم ناحية جراح، فمات الضحيتان غرقا فيما نجحت قوات الحماية المدينة فى إنقاذ حياة الأم.

كانت تعرضت العاصمة عمان، أمس، لموجة من الطقس السيئ والسيول الجارفة والتى أغرقت عددا من الشوارع الرئيسية فيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365