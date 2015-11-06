أسرة الطفلين ضحية السيول بالأردن تطالب "الخارجية" بسرعة عودة جثتيهما

ناشدت أسرة الطفلين من قرية كفور نجم فى الإبراهيمية بالشرقية، اللذان لقيا مصرعهما بالأردن ضحية للسيول التى تعرضت لها أمس الخميس وزارة الخارجية والسفارة المصرية هناك بسرعة عودة جثتيهما لدفنهما فى مقابر عائلتهما بالشرقية.

واتشحت قرية كفور نجم فى الإبراهيمية بالشرقية بالسواد، حزنا على وفاة طفلين "حمدى أحمد جمعة " 12 سنة وشقيقه "أمير" 4 سنوات من أبناء القرية ضحية للسيول، وأعرب الأهالى عن حزنهم الشديد بسبب الحادث الأليم مناشدين وزارة الخارجية بالوقوف بجانب نجلهم العامل البسيط الذى فقد طفليه ولا يملك ثمن عودة جثتيهما.

وحول ملابسات الحادث، قال أهالى القرية إن العامل المكلوم ويدعى "أحمد جمعة" مقيم بالدوار الثانى فى العاصمة عمان، دخلت مياه السيول الجارفة الحجرة التى يعيش فيها هو وزوجته وطفليهما والكائنة بالبدورم ناحية جراح، فمات الضحيتان غرقا فيما نجحت قوات الحماية المدينة فى إنقاذ حياة الأم.

كانت تعرضت العاصمة عمان، أمس، لموجة من الطقس السيئ والسيول الجارفة والتى أغرقت عددا من الشوارع الرئيسية فيها.