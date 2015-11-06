أخبار عاجلة

قبل جولة الوزير.. 80% من مصانع سوهاج متوقفة -
صور| محافظ البحيرة تشهد حفل زفاف جماعي لليتيمات -
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا -
غلق 12 مخبزا مخالفا في حملة بالقناطر الخيرية -
ياسمين الخطيب: نعيش في مجتمع يتفاخر بـ«الفحولة والفائض الجنسي» -
أستاذة جامعية: أحد طلابي تحرش بي.. «مكنش يعرف إني دكتورة» -
ده كلام - سعد الصغير يسرد قصة " السفر للمغرب لفك السحر " وما حدث معه بعدها -
«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نحرص على التكامل بين قضائنا والجنائية الدولية

Google+ Print
مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نحرص على التكامل بين قضائنا والجنائية الدولية مندوب ليبيا بالأمم المتحدة: نحرص على التكامل بين قضائنا والجنائية الدولية
أكد مندوب ليبيا فى الأمم المتحدة، السفير إبراهيم الدباشى، حرص بلاده على التكامل بين القضاء الوطنى والمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تحقيق العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب فى الجرائم المشمولة بنظام روما الأساسى.

وشدد الدباشى، فى كلمته أمام مجلس الأمن الدولى، على أن السلطات القضائية الليبية عازمة على الإيفاء بكل التزاماتها بمقتضى القانون الوطنى والقانون الدولى، برغم المخاطر والضغوط التى يواجهها حاليا الجهاز القضائى، خاصة مكتب النائب العام، بسبب وجوده فى منطقة لا تخضع لسلطة الدولة بل لسلطة الميليشيات، على حد تعبيره.

وأعلنت وزارة العدل الليبية عدم اعترافها بحكم محكمة الجنايات فى حق مسئولين سابقين فى نظام العقيد الراحل معمر القذافى، مستبعدا إمكانية الحديث عن استقلال للقضاء الليبى وأحكام عادلة إلا إذا عقدت المحاكمات فى مناطق خاضعة لمجموعات مسلحة خارجة عن القانون.

وأكد أن السلطات الليبية تسعى إلى ضمان المساءلة، وعدم الإفلات من العقاب، وتعزيز سيادة القانون، موضحا عزم بلاده على التحقيق فى جميع الجرائم، وانتهاكات حقوق الإنسان التى ارتكبت، ومعاقبة المسئولين عنها.

وأدانت الليبية كل الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان بغض النظر عن مرتكبيها، مؤكدة أن حكومة ليبيا ستبقى عاجزة عن السيطرة على الوضع الأمنى، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق العدالة، طالما أن العاصمة طرابلس تحتلها ميليشيات خارجة عن القانون، وأن الحكومة غير قادرة على ممارسة عملها من مقار مؤسساتها وفى بيئة آمنة.

ورحبت الحكومة الليبية باستمرار التعاون بين مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية ومكتب النائب العام فى ليبيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك