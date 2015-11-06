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برلمانى ليبى لـ"اليوم السابع": متمسكون بوجود رئيس ونائبين فى حكومة الوفاق

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برلمانى ليبى لـ"اليوم السابع": متمسكون بوجود رئيس ونائبين فى حكومة الوفاق برلمانى ليبى لـ"اليوم السابع": متمسكون بوجود رئيس ونائبين فى حكومة الوفاق
أكد عضو مجلس النواب الليبى ورئيس لجنة الاستثمار على القطرانى، أن 70 عضوا من أعضاء المجلس أعلنوا تمسكهم بتعديل مسودة "الأمم المتحدة " التى أقرت مؤخرا بعد حوار مدينة الصخيرات المغربية بشأن تشكيل حكومة وفاق وطنى برئاسة فائز السراج من رئيس وثلاث نواب إلى رئيس ونائبين يمثلون المناطق الليبية الثلاثة "الشرقية والغربية والجنوبية".

وأضاف عضو مجلس النواب الليبى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع": "الأعضاء الـ70 وقعوا على مذكرة بشأن الاتفاق أعلنوا فيها تمسكهم برئيس ونائبين فقط، مؤكدين أن هذا ما يتماشى مع الدولة اللبيبة على مر تاريخها فدولة ليبيا ثلاث مناطق "شرق وغرب وجنوب".

وأشار رئيس لجنة الاستثمار بمجلس النواب الليبى، إلى أن الشعب الليبى يرغب فى الاستقرار بعد أن دفع الثمن غاليا، وتابع: "نحن نسعى بكل الطرق إلى حقن الدماء ومحاربة الإرهاب الذى انتشر فى ربوع الوطن حتى يعم السلام أرض ليبيا المجاهدة الطاهرة الصابرة".

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