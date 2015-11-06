أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يحث الفصائل على قبول خطة حكومة الوحدة

Google+ Print
مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يحث الفصائل على قبول خطة حكومة الوحدة مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يحث الفصائل على قبول خطة حكومة الوحدة

>دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون أمس الخميس الفصائل المتناحرة هناك إلى وقف محاولاتها لإعاقة خطة اقتسام السلطة والتى تهدف إى انهاء ازمة سياسية طويلة فى البلد الذى تمزقه الحرب.

ودافع ليون الذى من المقرر ان يحل محله قريبا الدبلوماسى الألمانى المخضرم مارتن كوبلر عن نفسه ضد تلميحات بأن قبوله وظيفة فى الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول العربية الاكثر اهتماما بالأزمة الليبية لتدريب دبلوماسيين يمثل تضاربا فى المصالح من جانبه.

وابلغ ليون مجلس الأمن الدولى "ادعو القيادات المعنية إلى الإصغاء لنداءات، وأن يكفوا عن اى محاولات أو مناورات أخرى لإعاقة العملية الديمقراطية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365