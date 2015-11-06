مبعوث الأمم المتحدة بليبيا يحث الفصائل على قبول خطة حكومة الوحدة

>دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا المنتهية ولايته برناردينو ليون أمس الخميس الفصائل المتناحرة هناك إلى وقف محاولاتها لإعاقة خطة اقتسام السلطة والتى تهدف إى انهاء ازمة سياسية طويلة فى البلد الذى تمزقه الحرب.

ودافع ليون الذى من المقرر ان يحل محله قريبا الدبلوماسى الألمانى المخضرم مارتن كوبلر عن نفسه ضد تلميحات بأن قبوله وظيفة فى الإمارات العربية المتحدة إحدى الدول العربية الاكثر اهتماما بالأزمة الليبية لتدريب دبلوماسيين يمثل تضاربا فى المصالح من جانبه.

وابلغ ليون مجلس الأمن الدولى "ادعو القيادات المعنية إلى الإصغاء لنداءات، وأن يكفوا عن اى محاولات أو مناورات أخرى لإعاقة العملية الديمقراطية".