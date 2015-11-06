أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

ولي العهد يحث السفراء الجدد على خدمة الوطن والمواطنين

Google+ Print
ولي العهد يحث السفراء الجدد على خدمة الوطن والمواطنين ولي العهد يحث السفراء الجدد على خدمة الوطن والمواطنين

    هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين.

وحثهم سموه خلال استقباله في ديوان الوزارة امس, لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير المعين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ود. خالد بن محمد العنقري السفير المعين لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية د. سامي بن عبدالله الصالح ، حثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية ، وتطوير علاقاتها بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.

وأكد سمو ولي العهد – حفظه الله - على ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً سموه للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون كافة جهودهم لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

«مصر للطيران» تنقل 3847 مسافرًا إلى السعودية لأداء العمرة

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020

شاكر: تشغيل المرحلة الأولى لمشروع الربط الكهربائي مع السعودية 2020