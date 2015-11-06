ولي العهد يحث السفراء الجدد على خدمة الوطن والمواطنين

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - حفظه الله - سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينين حديثاً لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة، بالثقة الملكية بتعيينهم سفراء لخادم الحرمين الشريفين.

وحثهم سموه خلال استقباله في ديوان الوزارة امس, لصاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي بن عبدالله السفير المعين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، ود. خالد بن محمد العنقري السفير المعين لدى الجمهورية الفرنسية، والسفير المعين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية د. سامي بن عبدالله الصالح ، حثهم على الأمانة والإخلاص وعلى تمثيل بلدهم وحكومتهم خير تمثيل والعمل بما يعزز الدور الإقليمي والدولي للمملكة العربية السعودية، وتطوير علاقاتها بالدول التي يعملون فيها في ظل ما تتمتع به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، من مكانة إسلامية وما تتميز به من ثقل عربي ودولي على الأصعدة كافة.

وأكد سمو ولي العهد – حفظه الله - على ضرورة فتح الأبواب لتقديم جميع الخدمات لأبناء الوطن في الخارج والعناية بشؤونهم وفقاً للتوجيهات الدائمة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً سموه للسفراء التوفيق والسداد.

من جانبهم، أبدى السفراء المعينون اعتزازهم بالثقة الملكية، وشكرهم وتقديرهم لسمو الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز على ما حظوا به من توجيهات، مؤكدين أنهم سيبذلون كافة جهودهم لخدمة المملكة وأبنائها.

حضر الاستقبال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ونائب وزير الداخلية عبدالرحمن بن علي الربيعان.