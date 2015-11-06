خادم الحرمين أقوى شخصية في العالم العربي

اختارت مجلة (فوربس) الأميركية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ضمن أوائل الشخصيات الأكثر نفوذا في العالم.

وتصدر خادم الحرمين الشريفين قائمة أقوى الشخصيات في العالم العربي والرابع عشر عالمياً في القائمة التي نشرت أول من أمس وشملت رؤساء وملوكاً لعدد من دول العالم ورجال أعمال وشخصيات شهيرة سواء على الصعيدين السياسي أو الاقتصادي.

وأوضحت (فوربس) "أن الملك سلمان يقود بحكمة واقتدار دولة فيها أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويشرف على أكثر الأماكن قداسة في العالم الإسلامي، وشهدت مدن المملكة المختلفة في عهده طفرة واضحة في مجالات السياحة والتجارة والاستثمار والتعليم، كما عرف بدعمه المتواصل الاعمال الخيرية في انحاء شتى من العالم".

وأتى هذا التصنيف لخادم الحرمين الشريفين الذي تولى مقاليد الحكم في المملكة هذا العام، واتخذ الملك سلمان قرارات قوية وحاسمة من أهمها قرار إطلاق "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل"، حيث شكلت المملكة تحالفًا عربيًا ضد مليشيات الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح، ولا زالت هذه العمليات العسكرية مستمرة، لإعادة الشرعية إلى اليمن الشقيق.

وقالت الأستاذة خلود العميان رئيسة تحرير مجلة (فوربس) الشرق الأوسط ل"الرياض" إن وجود الملك سلمان بين الشخصيات العالمية التي تضمها القائمة يعكس تقدير واحترام العالم له ولأهمية دوره الإقليمي في حفظ الأمن والأمان والاستقرار لشعبه ولمنطقة الشرق الأوسط، كما يعكس اختيارهم ثقل المملكة العربية السعودية إقليميًا ودوليًا، لأنها أحد الأقطاب المؤثرة في صناعة القرار السياسي والاقتصادي حول العالم.

وجاء صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة ال 39 عالميا، واشادت المجلة بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وقيادته الحكيمة لواحدة من أغنى الدول النفطية في الشرق الأوسط وأكثرها استقرارًا، وأضافت أن ثروة الإمارات ليست من عائدات النفط فقط، رغم أن لديها احتياطياً نفطياً مؤكداً يبلغ 97.8 مليار برميل، بل نجحت الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة في جهود تنويع اقتصادها، حتى إن القطاع غير النفطي فيها يقترب نزولاً من نصف حجم اقتصادها حالياً. وأشارت المجلة إلى أن أبوظبي تملك أكبر صندوق استثمار سيادي في العالم تبلغ موجوداته نحو 773 مليار دولار.

وأضافت أن دولة الإمارات تشارك في الحملة الدولية ضد الإرهاب، خاصة في اليمن.

وحل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في المرتبة ال 49 عالمياً والأول على قارة أفريقيا، وأرجعت (فوربس) أسباب اختيار السيسي إلى دوره البارز في استقرار وأمن مصر. ووصفت (فوربس) السيسي بأنه حريص على اتمام عملية الاصلاح الاقتصادي لبلاده كما أنه يعمل جاهدًا للتصدي للإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار بلاده والمنطقة العربية.

وجاء وزير البترول والثروة المعدنية م. علي النعيمي في المرتبة ال 53 عالمياً.