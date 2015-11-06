الأمطار تعلن حالة الاستنفار.. والوعي مطلوب

حفر الباطن - فهد المريخي

شهدت عدد من أمانات وبلديات المملكة أمس حالة استنفار بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت جراء منخفض جوي أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في الأجواء. وكان لمحافظة حفر الباطن نصيب الأسد من الغيث حيث بلغت كميات الأمطار 63 ملم. وأعلن الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية تشكيل لجنة حكومية ثلاثية من المحافظة والدفاع المدني ووزارة المالية لحصر الأضرار وتقدير الخسائر. وقد توفي طفل في الثامنة من عمره غرقاً في مستنقع بأحد المباني، كما لقي مقيم باكستاني حتفه نتيجة صعق كهربائي.