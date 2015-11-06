انتظام حركة الطيران فى مطار برج العرب الدولى رغم الظروف الجوية السيئة

شهدت حركة الطيران بمطار برج العرب الدولى بالإسكندرية، انتظامًا فى حركة الطيران، حيث أقلعت الرحلات فى موعدها كما غادرت جميع الرحلات وفق الجدول المقرر لها.

وأكد مصدر مسئول بمطار برج العرب الدولى، على أن حركة الطيران لم تتأثر بالمطار سواء فى النوة الحالية أو السابقة الأسبوع الماضى، موضحًا أن حركة الطيران لا تتأثر بالأمطار حتى وإن كانت غزيرة، حيث تتوقف الحركة فقط فى حالة انخفاض مستوى الرؤية وهو ما يحدث أحيانا فى العواصف الترابية الشديدة.

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