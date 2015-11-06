بالصور.. انطلاق 3 مسيرات لمرشحى مجلس النواب فى القليوبية

انطلقت مساء اليوم 3 مسيرات مختلفة لـ"3" مرشحين لانتخابات مجلس النواب، المسيرة الأولى خرج بها شباب شبرا الخيمة تحمل صور المرشح "محمد عبد العزيز" من مؤسسى حملة تمرد وعضو لجنة الخمسين، والمرشح على مقعد دائرة قسم أول شبرا الخيمة رمز الشمعة.

وتميزت مسيرة "عبد العزيز" بوجوه الشباب والتفاف أهالى شبرا الخيمة حوله، وحرص مؤسس حركة تمرد أن يقنع الشباب بالخروج والدفع بواحد منهم ويمثلهم، وقال "محمد" إن حملتى الانتخابية أفقر حملة من الناحية المادية ولكنها أغنى وأغلى حملة بشبابها وحب الناس.

وفى كفر شكر خرجت المسيرة الثانية لأهالى قرية المنشأة الصغرى فى مسيرة حاشدة دعما للمرشح "عربى فؤاد" رمز الساعة، قامت أعضاء حملة المرشح برفع صور المرشح، وأكد الحاج فؤاد خلال المسيرة أنه لن يترك بلده الذى عاش وتربى بين أهله وناسه، وقال فؤاد هناك خدمات كثيرة محروم منها أبناء قرى كفر شكر وأنها أولى اهتماماته واستعرض المرشح خطة العمل والخدمات التى يقدمها لكفر شكر من انتهاء أعمال الصرف الصحى وإنشاء عدد من المدارس، والاهتمام بالنواحى الثقافية والصحية لاهالى القرى.

وكانت المسيرة الثالثة للمرشح عصام غالى رمز العين بقسم ثان شبرا الخيمة والتى انطلقت من ميدان بهتيم، واستقبله ابناء واهالى ميدان بهتيم واسكو، وطالب غالى خلال المسيرة بضرورة تحسين الاوضاع الاقتصادية والتعليمية والعمل على زيادة إنشاء مدارس من اجل تخفيض كثافة الفصول، ورفع ميزانية التعليم، ووعد اهالى الدائرة بتحقيق برنامجه الانتخابى من اجل راحة ومصلحة المواطنين.



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