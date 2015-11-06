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بالصور.. الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس ترفع آثار السيول بطريق السخنة

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تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة السويس بقيادة اللواء العربى السروى محافظ السويس، رفع وإزالة المخلفات وآثار السيول التى اجتاحت عدة مناطق بالسخنة.

وتنقل المحافظ ومرافقوه من مكان إلى مكان للوقوف على الآثار الناتجة عن السيول وضع حلول سريعة من أجل استمرار سير السيارات وعدم غلق الطريق.

رافق المحافظ سعيد اللبيدى رئيس حى عتاقة ومنير كامل مدير عام المتابعة الميدانية والمهندسة نور الصباح أحمد مدير الإدارة المركزية للطرق والكبارى لمنطقة السويس وجنوب سيناء ورجال الأمن والمرور والطرق والكبارى.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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