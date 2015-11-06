نائب دائرة المراغة بسوهاج: سأطالب بزيادة عدد الأطباء فى الوحدات الصحية وتطوير مستشفى المركز

قال هشام محمد محمود النائب البرلمانى عن دائرة مركز المراغة بسوهاج، إنه يسعى إلى تطوير مستشفى المراغة المركزى لما تعانيه من نقص فى الخدمات، مشيرا الى أنه سيطالب بزيادة عدد الاطباء فى الوحدات الصحية بالمركز نظرا لوجود نقص فى عدد الأطباء فى الوحدات.

وأضاف النائب البرلمانى فى تصريحات صحفية، أنه سيقوم ببناء وتجديد المدارس ومنها مدرسة المراغة الثانوية، وسوف يطالب بزيادة عدد المدارس فى المركز.

وأوضح أنه يسعى الى تشغيل الشباب من خلال جذب المستثمرين فى المحافظة لإنشاء وإقامة المشروعات ومنها انشاء مصنع للأسمنت وكذلك اقامة المصانع لتشغيل العديد من الشباب.