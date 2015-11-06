مرشح "التحالف" بالإسماعيلية: محاربة الفساد من أولويات برنامجى الانتخابى

قال المحاسب مسعد حسن على الفطايرى مرشح حزب التحالف الشعبى عن الدائرة الأولى فردى إن برنامجة الانتخابى يعتمد على مجموعة من النقاط المحورية أهما تطوير التشريعات، وإصدارالقوانين التى تخدم المواطنين وتنحاز إليهم، ورسم السياسات العامة للدولة على أساس العدل، مشيرا إلى أن هذا الدور الأساسى لمجلس النواب القادم، خاصة فى هذه المرحلة التى تتطلب كشف الفساد ومحاربة المحسوبية وخدمة الجميع تحت سقف واحد.

وأشار الفطايرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إلى أن برنامجة الانتخابى يركز على أن تكون أولوية التعيين لأبناء الإسماعيلية فى المؤسسات الحكومية داخل المحافظة مثل هيئة قناة السويس والكهرباء وغيرها وتجريم بيع أراضى الدولة بالمزاد العلنى وتخصيصها للشباب المقبل على الزواج، وإصدار تشريعات تضمن حقوق العمال فى القطاعين العام والخاص وإعادة النظر فى قانون الخدمة المدنية والمطالبة بزيادة الحوافز للعاملين بالحكم المحلى بنسبة 100% سويا.

وأضاف الفطايرى أنه مهتم بإعادة الوجه الحضارى للإسماعيلية بما يتوافق مع إمكانياتها السياحية والاهتمام بالأحياء الشعبية وتطوير البنية التحتية والقضاء على مشكلة الصرف الصحى.