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نرصد أول ظهور للافتات دعاية المرشحين بالعريش

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نرصد أول ظهور للافتات دعاية المرشحين بالعريش نرصد أول ظهور للافتات دعاية المرشحين بالعريش
ظهرت فى مدينة العريش بشمال سيناء أول لافتات وملصقات دعاية انتخابية لمرشحين بدأها المرشح يحيى حسين أيوب بلافتات علقت وسط مدينة العريش وحملت تأييد أسماء عائلات له.

كما ظهرت لافتات تدعو لانتخاب المرشح شحتة محمود وأخرى لانتخاب المرشح محمد صابر ولافتات تدعو لاختيار المرشح مسعد عروج، وانتشرت ملصقات تحمل صور المرشح محمد حسنين شعبان.

ولاتزال الدعاية الانتخابية بشمال سيناء بكل مدن المحافظة تأخذ طابع سرية التربيطات للمرشحين واختفت بشكل كلى دعايات المرشحين الكبار لأنفسهم.

ويتنافس فى دائرة العريش 20 مرشحا على كرسيين برلمانيين وهم يحيى حسين أيوب، مستقل، الدكتور حسام رفاعى، مستقل، المهندس عماد البلك، حزب الوفد، وخالد حسين الجندى، الحركة الوطنية المصرية، ومسعد صالح عروج، مستقل، ومنسى إبراهيم جودة الشهير بـ"حمادة سنبل" مرشح مستقل، ومحمد صباح محمد مستقل، عادل محمد الزناتى، مستقل، أحمد العايق حزب الثورة، ومدحت محمد حمدى مستقل، ومحمد سعيد محمد مستقل، وجمال خليل البنديرى، حزب حماة وطن، محمد حسانين شعبان، مستقل، ورحمى عبد ربه عبد الرحمن، مستقل، حسن عباس زكى، مستقل، والسيد عبد المجيد، مستقل، وجمال الدين محمد خليل، حزب الريادة، وحسن نشأت، مستقل، واللواء شحتة محمود على السيد،مستقل، سامى الكاشف مرشح مستقل.

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مصر 365

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