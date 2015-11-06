للأم 7 نصائح لتربية التوأم.. أهمها ماتتعامليش على إنهم نسخة واحدة

التوأم لديهما طبيعة خاصة ويحتاجان للصبر ولطرق خاصة فى التعامل، وعلى الرغم من الرابطة القوية بين التوأم، إلا أنهما فى النهاية يبقيان شخصين مستقلين، فكل منهما له شخصية مستقلة، وتواجه الأم دائمًا صعوبة فى التعامل معهما.

وتقدم سهام حسن الأخصائية النفسية، أهم النصائح لطرقة تعامل الأم مع أبنائها التوأم، ومنها:

>1- لا تحاولى أبدًا التعامل معهما على أنهما نسخة واحدة.

>2- لا تحاولى أن تلبسيهم مثل بعض أو نفس التسريحة الشعر أو تلقيبهم بنفس الأسم.

>3- إذا ما شعرت أنكِ لا تستطيعين تحمل عبء مسئولية الاعتناء بهما وتربيتهما بمفردك، فلا تترددى فى طلب المساعدة من زوجك، أو الدتك أو أصدقائك.

>4- قد يستمتع التوائم باللعب والتواجد سويًا، لكن فى النهاية كل منهما فى حاجة إلى الاستقلال بعض الوقت، اعط لكل واحد منهما وقتاً منفصلاً للعناية والاهتمام، فذلك يساعد كثيرًا فى تنمية حس الاستقلالية لديهما.

>5- إذا كان أحدهم يحب اللعب بلعبة معينة فليس بالضرورة الطفل الأخر يحب ذلك أيضًا، وكذلك الهوايات، تعاملى مع ميول كل منهما بشكل فردى، وساعدى كل منهما لتنمية ميوله، ولا يجب أن تجبريهما على فعل كل شىء سويًا.

>6- لا تبالغى فى الاهتمام بالتوأم على حساب باقى الأخوات، حتى لا يصلهم الإحساس أنهم محور الاهتمام دائمًا، وأنهم جزء من أسرة وعليهم واجبات مثل بقية أفراد الأسرة، لأن إحساس أخوتهم أنهم أقل أهمية قد يسبب مشاكل كبيرة فيما بعد فى علاقتهم كأخوة.

>7- قد يكون هناك تحديات تخص التوأم أكثر من غيرهما، لا تترددى فى سؤال المختصين سواء الأطباء أو مستشارى التربية.