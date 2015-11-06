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تقوى الذاكرة وتقاوم السرطان.."الحلبة" زى الدهب فوايدها من الراس للرجلين

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تقوى الذاكرة وتقاوم السرطان.."الحلبة" زى الدهب فوايدها من الراس للرجلين تقوى الذاكرة وتقاوم السرطان.."الحلبة" زى الدهب فوايدها من الراس للرجلين

الحلبة


>الحلبة من أهم أنواع الأعشاب التى كثر عنها الأقاويل وعن فوائدها، وتحتوى على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، كما أن تناولها باستمرار تشبه بأكثر من ثمن الذهب.

تعرف على أهم العناصر الغذائية الهامة للحلبة
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وينصح الكثير من الأطباء مرضاهم بتناول مشروب الحلبة، وذلك يرجع إلى ما تحتويه من بعض العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان كالكالسيوم والفسفور والماغنسيوم والحديد والزنك ومضادات الأكسدة، وبعض الفيتامينات الهامة ك "أ وب وسى"، وهذا ما أكده لدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة.

تعرف على فوائد الحلبة لجسم الإنسان
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ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الفوائد التى يحصل عليها جسم الإنسان عند تناوله لمشروب الحلبة، ومنها:
>1- تنظيم نسبة السكر فى الدم.
>2- تنشيط خلايا المخ فيزيد من نسبة التركيز والذاكرة والنشاط العام.
>3- تقليل ارتفاع الكولسترول فى الدم.
>4- الحد من الإصابة بالإمساك نتيجة لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف.
>5- الحد من الإصابة بالسرطان وخاصة الثدى والقولون.
>6- تنشيط الجهاز الهضمى والحد من الإصابة بعسر الهضم.
>7- مفيدة جدا لمرضى الحساسية.
>8- تخلصك من الوزن الزائد، وذلك نتيجة لقوتها فى امتصاص والتخلص منها.

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مصر 365

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