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مصرع مواطن صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية بورسعيد

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مصرع مواطن صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية بورسعيد مصرع مواطن صدمته سيارة مجهولة على طريق الإسماعيلية بورسعيد
لقى مواطن مصرعه صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية / بورسعيد أمام قرية أبو خليفة بالقنطرة غرب.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد سلطان يفيد تلقيه بلاغا من أحد المواطنين بمصرع المواطن (محمود . ج . م ) صدمته سيارة مجهولة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية بورسعيد أمام قرية ابوخليفة التابعة لمركز القنطرة غرب بالإسماعيلية وفرت السيارة هاربة.

تم نقل الجثة إلى مستشفى القنطرة غرب المركزى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصريح بدفن الجثة.

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مصر 365