ضابط شرطة سابق يشهر سلاحه على ركاب أتوبيس العاملين بالطيران المدنى

شهد مطار القاهرة الدولى مساء أمس الخميس واقعة قيام ضابط شرطة سابق بإشهار سلاحه النارى فى وجه عدد من العاملين فى إحدى الشركات التابعة لوزراة الطيران المدنى.

وأفاد مصدر بالمطار أن السلطات الأمنية تلقت إخطارًا من أحد الأكمنة الثابتة بطريق المطار بقيام أحد الأشخاص بإشهار سلاح نارى على عدد من العاملين بشركة تابعة لوزراة الطيران المدنى.

وانتقلت القوات الأمنية إلى محل الواقعة وتبين قيام ضابط شرطة سابق ويعمل حاليًا بشركة أمن خاصة بالسير سريعًا وهو ما أدى إلى تطاير مياه الأمطار على أحد الأتوبيسات التى تقل عاملين بإحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران.

وأوضح المصدر أن مشادة حدثت بين سائق الأتوبيس وضابط الشرطة السابق أدت إلى اشتباك لفظى بين الموظفين المتواجدين بداخل الأتوبيس فقام بإخراج سلاح نارى "طبنجة" فى وجوههم.

وأشار إلى أن العاملين قاموا بالسيطرة على السلاح النارى إلى أن وصلت قوات الكمين الثابت وتسلمت السلاح النارى وتم نقلهم إلى إحدى النقاط الأمنية بالمطار لتحرير محضر بالواقعة، حيث تبين أن السلاح النارى مرخص وانتهت الواقعة بالصلح بين الطرفين.