حبس عاطل لاتهامه بتزوير توكيلات وتراخيص السيارات بالجيزة

أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير توكيلات بيع السيارات والتراخيص الخاصة بها.

وكشفت التحريات أن المتهم يقابل عملائه بمكتب توثيق إمبابة للاتفاق على المقابل المادى الخاص بالمستندات المزيفة وتسليمها لهم.

وردت معلومات لإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، تفيد قيام "أ.م" عاطل بتزوير توكيلات بيع السيارات الخاصة والأجرة وتراخيص تسيير السيارات، وبيعها لراغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية إمكانية حصولهم عليها بالطرق المشروعة.

وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 3 توكيلات رسمية عامة لبيع السيارات خالية من البيانات منسوب صدورها لمكتب توثيق عين شمس ورخصتين تسيير سيارة أجرة مقلدة منسوب صدورها إلى مرور القليوبية، وحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بحبس المتهم على ذمة التحقيق.