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مباحث المطار تلقى القبض على 29 هاربًا من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا

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مباحث المطار تلقى القبض على 29 هاربًا من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا مباحث المطار تلقى القبض على 29 هاربًا من تنفيذ 38 حكمًا قضائيًا
ألقت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى القبض على 29 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 38 حكمًا قضائيًا، فى إطار تعليمات اللواء طارق فتحى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بضبط الإيقاع الأمنى داخل المطار.

وأشرف اللواء عبد الناصر حامد مدير مباحث المطار على تنفيذ الحملة الأمنية المكبرة، التى شنها ضباط البحث الجنائى بقيادة العميد محمد صلاح رئيس مباحث المطار، والتى شملت جميع الطرق المؤدية من وإلى المطار وداخل صالات السفر والوصول وساحات انتظار السيارات لضبط المشتبه بهم.

وأسفرت الحملة عن إلقاء القبض على 29 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية بلغ مجموعها 38 حكمًا قضائيًا متنوعا ما بين قضايا تبديد وخيانة أمانة وتعاطى مخدرات وتزوير، فتم نقل المضبوطين إلى قسم شرطة الخليفة، تمهيدًا لترحيلهم إلى الأقسام التابعين لها لتنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بحقم واستئناف الابتدائية منها ومعارضة الأحكام الغيابية.

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مصر 365