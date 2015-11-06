الباجى السبسى معلقا على أزمة "نداء تونس": من مصلحة الجميع عودة التعاون

>علق الرئيس التونسى، الباجى قايد السبسى، أمس الخميس على هامش مؤتمر صحفى فى ستوكهولم على أزمة "نداء تونس" بأنه من مصلحة الجميع أن يعود التعاون فيما بينهم.

وكان حوالى 30 نائباً من "نداء تونس" قد علقوا عضويتهم، يوم الأربعاء، على خلفية أزمة انعقاد مؤتمر الحزب، حيث تمسكوا بتجميد عضويتهم فى الحزب مع مواصلة أشغالهم كنواب فى الكتلة، مؤكدين استمرار مساندتهم للحكومة .

وأوضح النائب والقيادى فى النداء، وليد جلّاد، - فى تصريحات أمس أن "النواب متمسكون أساساً بعقد اجتماع المكتب التنفيذى قبل يوم 10 نوفمبر، وإلا فسينسحبون من الحزب وسيؤسسون كتلة برلمانية جديدة".