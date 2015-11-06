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أرقام في الجول – الأهلي أفضل مع إيفونا

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أرقام في الجول – الأهلي أفضل مع إيفونا أرقام في الجول – الأهلي أفضل مع إيفونا

الأهلي مع عماد متعب وجون أنطوي لم يهدد مرمى للمقاصة سوى مرة واحد. لكن الحال اختلف مع دخول الجابوني ماليك إيفونا.

خسر الأهلي للمرة الأولى هذا الموسم، وسقط بهدف نظيف لأحمد سامي نجم مصر للمقاصة.

وخلال اللقاء هدد الأهلي خصمه 13 مرة. منها 6 كرات بين الثلاث خشبات لفريق المدرب إيهاب جلال.

إيفونا

إيفونا اشترك في الدقيقة 58، ومنذ ذلك الحين أصبح للأهلي ملامح خطورة أكثر على مرمى المقاصة.

مع نزول إيفونا قام لـ4 محاولات على المرمي بنسبة دقة 50%، أي سدد كرتين بين الخشبات الثلاث.

ومثل إيفونا 31% من محاولات الأهلي على المرمى رغم مشاركته كورقة بديلة.

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