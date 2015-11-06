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تقرير في الجول - بعد رومانيا.. خسارة الأهلي تكتب أفضل انطلاقه لبيسيرو

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تقرير في الجول - بعد رومانيا.. خسارة الأهلي تكتب أفضل انطلاقه لبيسيرو تقرير في الجول - بعد رومانيا.. خسارة الأهلي تكتب أفضل انطلاقه لبيسيرو

كتب المقاصة أول هزيمة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الأهلي. ولكن تظل انطلاقة بيسيرو مع الأهلي هي الأفضل له مع أي فريق جديد تولى مسؤولية تدريبه.

الأهلي خسر أمام مصر المقاصة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف فوز مصر المقاصة جاء من تسديدة مباغته لأحمد سامي هزت مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 57.

وتعد خسارة مصر المقاصة هي الأولى للأهلي هذا الموسم والأولى للبرتغالي بيسيرو. (طالع التفاصيل)

ولكن على الرغم من الخسارة في الجولة الرابعة بالدوري. إلا أن انطلاقة بيسيرو مع الأهلي هي أفضل انطلاقة له.

ويستعرض FilGoal.com انطلاقات بيسيرو كمدير فني جديد لـ6 أندية مختلفة في مسابقة الدوري المحلي لتلك الأندية.

(1)مع سبورتنج لشبونة

أول خسارة للبرتغالي بيسيرو جاءت في الجولة الثانية من الدوري البرتغالي أمام فيتوريا سيتوبال البرتغالي 2-0.

(2)مع الهلال السعودي

كالحال مع سبورتنج لشبونة خسر بيسيرو أيضا مع الهلال السعودي ثاني لقاء له مع الفريق بمسابقة الدوري السعودي وجاءت أمام الوحدة 2-1.

(3)مع باناثينايكوس

في اليونان جاء الرقم الأقرب للنادي الأهلي. الخسارة جاءت في الجولة الرابعة من الدوري اليوناني. ولكن مع باناثينايكوس تعادل في اللقاء الأول وفاز في الثاني والثالث بالدوري. قبل أن يخسر في الرابع.

عكس الأهلي الذي نجح في قيادته للفوز في أول ثلاث مباريات ثم خسر في اللقاء الرابع.

(4) مع رابيدبوخارست

في رومانيا تساوى الحال مع الأهلي تماما. بيسيرو يخسر في اللقاء الرابع بمسابقة الدوري.

وينجح أيضا في الفوز في الثلاث مباريات الأولى وأيضا بشباك نظيفة.

(5) مع سبورتنج براجا

في البرتغال خسارة بيسيرو الأولى جاءت في الجولة الثالثة بمسابقة الدوري مع براجا.

تعادل ثم فوز ثم خسارة 2-0 أمام باكوس فيريرا البرتغالي 2-0.

(6) مع الوحدة

في الإمارات خسارة بيسيرو جاءت في أول لقاء له مع الوحدة الإماراتي أمام الجزيرة 4-3 بالدوري.

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