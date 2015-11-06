وائل جمعة: الأهلي لعب بشعوائية مع بيسيرو.. والفريق كان سريعا مع جاريدو

فند وائل جمعة نجم الكرة المصرية تحركات المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو عقب خسارة فريقه الأهلي أمام مصر للمقاصة 0-1 في الأسبوع الرابع للدوري.

وقال جمعة في الاستوديو التحليلي: "خسارة الأهلي أمام المقاصة جاءت استمرارًا لأداء به بعض العشوائية منذ بداية الدوري. ولكن النتائج السابقة غطت علي السلبيات".

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري بثلاثة انتصارات متتالية أمام طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجت، قبل السقوط أمام المقاصة.

وأضاف عبر قناة الحياة 2 "بيسيرو لم يتعرف بعد على قدرات لاعبي الأهلي. لم يوظفهم بأفضل شكل".

وأوضح "لقد بدأ بيسيرو اللقاء باثنين مهاجمين. ثم قلص العدد لمهاجم واحد حين سحب عماد متعب ودفع بوليد سليمان. ثم عاد لرأسي حربة بعدما أشرك عمرو جمال حين تقدم المقاصة بهدف".

وتساءل "لماذا استبعد رمضان صبحي رغم أن الأهلي يحتاجه في صناعة اللعب؟ وكيف يلعب عمرو جمال كمهاجم متأخر؟ كلها أسئلة مهمة".

ثم واصل الصخرة: "هذا اللقاء أثبت أن إيفونا لا يجلس احتياطيًا، أيًا كانت الأسباب".

وتحدث جمعة عن جاريدو الذي كان مديرا فنيا للأهلي وعمل معه الصخرة كمدير للكرة.

وأشار إلى أن أداء الأهلي مع جاريدو كان إيقاعه سريع، مستدركا "لكن النتائج لم تخدمه".

وأتم "كما عاب جاريدو تغيير التشكيل الأساسي كثيرا لعدم اقتناع المدرب الإسباني بمستوى أربعة أو خمسة لاعبين".