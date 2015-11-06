أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

صالح موسى: تغيير مركزي في الملعب حدث لأننا ' حافظين الأهلي '

Google+ Print
صالح موسى: تغيير مركزي في الملعب حدث لأننا ' حافظين الأهلي ' صالح موسى: تغيير مركزي في الملعب حدث لأننا ' حافظين الأهلي '

أكد صالح موسى مدافع المقاصة أن الفوز على الأهلي 1-0 في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز يعبر عن طموحات فريقه هذا الموسم.

وقال صالح عقب اللقاء لقناة الحياة 2: "حافظين الأهلي. وإيهاب جلال مدرب الفريق استعد للقاء جيدًا منذ أسبوع وطالبنا بتحقيق الفوز".

وأضاف "ركزنا منذ البداية، ونفذنا تعليمات المدير الفني بدقة، وتعبنا كثيرًا من أجل تحقيق الفوز".

واوضح "بدأنا المباراة بخطة معينة، ثم غير المدرب الطريقة بعد مرور 30 دقيقة، وغير مركزي في الملعب من الظهير الأيمن لقلب الدفاع".

وتابع "لدينا الطموح لتحقيق إنجاز أفضل من احتلال المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي".

أما اللاعب الشاب دونجا، فقال: "هدفنا المكسب منذ البداية، مع احترامنا للأهلي، ولكننا سنلعب في بطولة أفريقيا هذا الموسم، ويجب أن نكسر حاجز الخوف من أي منافس".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية