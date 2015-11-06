صالح موسى: تغيير مركزي في الملعب حدث لأننا ' حافظين الأهلي '

أكد صالح موسى مدافع مصر المقاصة أن الفوز على الأهلي 1-0 في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز يعبر عن طموحات فريقه هذا الموسم.

وقال صالح عقب اللقاء لقناة الحياة 2: "حافظين الأهلي. وإيهاب جلال مدرب الفريق استعد للقاء جيدًا منذ أسبوع وطالبنا بتحقيق الفوز".

وأضاف "ركزنا منذ البداية، ونفذنا تعليمات المدير الفني بدقة، وتعبنا كثيرًا من أجل تحقيق الفوز".

واوضح "بدأنا المباراة بخطة معينة، ثم غير المدرب الطريقة بعد مرور 30 دقيقة، وغير مركزي في الملعب من الظهير الأيمن لقلب الدفاع".

وتابع "لدينا الطموح لتحقيق إنجاز أفضل من احتلال المركز الرابع في الدوري الموسم الماضي".

أما اللاعب الشاب دونجا، فقال: "هدفنا المكسب منذ البداية، مع احترامنا للأهلي، ولكننا سنلعب في بطولة أفريقيا هذا الموسم، ويجب أن نكسر حاجز الخوف من أي منافس".