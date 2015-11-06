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الأهلي: خطأ إكرامي أمام المقاصة؟ لا تنسوا ما حدث في السوبر

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الأهلي: خطأ إكرامي أمام المقاصة؟ لا تنسوا ما حدث في السوبر الأهلي: خطأ إكرامي أمام المقاصة؟ لا تنسوا ما حدث في السوبر

دافع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي عن حارس الفريق الأحمر شريف إكرامي الذي أخطأ في كرة منحت المقاصة هدفًا فاز به ضمن الأسبوع الرابع للدوري الممتاز.

وقال عبد الحفيظ: "خطأ إكرامي وارد في كرة القدم، فأعظم حراس المرمى في العالم يرتكبون أخطاء".

وأضاف عبر قناة الحياة 2 "الفوز يتحقق بمهارة لاعب والخسارة بسبب خطأ".

وتابع "لن نحاسب إكرامي بالقطعة خاصة أنه أنقذ الفريق في مباريات عديدة وله الفضل في فوز الأهلي بالسوبر بنسبة 60%".

واختتم عبد الحفيظ "في النهاية عندما يفوز الفريق أو يخسر، فالنتيجة منسوبة لجميع اللاعبين".

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