تقييم عبد الفتاح لحكم الأهلي والمقاصة = 9 من 10

أشاد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة بأداء الحكم محمود البنا خلال مباراة الأهلي والمقاصة في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

وقال عبد الفتاح عبر قناة الحياة 2: "البنا قدم أداءً ممتازًا، واستفاد كثيرًا من تراكم خبراته، ونفذ القانون مع مساعديه بشكل رائع".

ومنح رئيس لجنة الحكام، 9 درجات من 10 للبنا ومساعديه في مباراة الأهلي والمقاصة.

وأشار إلى أنه لا يتفق مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في انتقاده للبنا، موضحًا: "لقد احتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع في الشوط الأول، ومثلها في الثاني، وكانت فترة مناسبة تمامًا".

وأكد أنه أرسل خطابات لجميع الاندية من أجل تنظيم دورات تحكيمية للمدربين، لأن هناك تعديلات جديدة يجهلها جميع مدربي مصر بنسبة 100%.

واختتم عصام عبد الفتاح: "التحكيم يسير بشكل جيد للغاية، لا يوجد تحكيم ملائكي أو بلا أخطاء، فالحكام بشر".