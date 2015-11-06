رئيس لجنة الحكام لغالي: الأخلاق الرياضية فوق كل شيء

انتقد عصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام تصرف حسام غالي لاعب وسط الأهلي خلال مباراة المقاصة في الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

وكان غالي أمر زميله مؤمن زكريا باستكمال الهجمة وعدم إخراج الكرة من الملعب أثناء سقوط لاعبي المقاصة، مما تسبب في حدوث مشادة بينه وهاني سعيد.

ووجه عبد الفتاح رسالة للاعب الأهلي "من الجيد أن الهجمة لم تنته بهدف، لأن الأخلاق الرياضية هي الأهم وفوق كل شيء، كان على حسام غالي إخراج الكرة من الملعب".

وتابع عبر قناة (الحياة 2) "أؤيد قرار محمود البنا بإشهار الكارت الأصفر في وجه غالي"، مبررًا: "يبدو أنه تلفظ بكلمة ما ضد لاعب المقاصة قبل الاحتكاك معه".

وكان الأهلي خسر أمام المقاصة 0-1، لتتوقف انتصاراته المتتالية على طلائع الجيش وغزل المحلة وبتروجت.