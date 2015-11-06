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خالد قمر يجيب .. هل يعود للزمالك في يناير؟

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خالد قمر يجيب .. هل يعود للزمالك في يناير؟ خالد قمر يجيب .. هل يعود للزمالك في يناير؟

يأمل خالد قمر مهاجم سموحة المعار من الزمالك العودة مجددًا إلى صفوف القلعة البيضاء في أقرب فرصة.

وصرح قمر عبر قناة (الحياة 2) قائلا:"لم يتحدث معي أحد من مسئولي الزمالك بشأن عودتي للفريق في يناير".

وأضاف"ولكن إذا طلبوا عودتي، لن أتردد، فالزمالك بيتي".

وأشار إلى أنه رفض اللعب أمام الزمالك بقميص سموحة في كأس ، احترامًا لمشواره مع الأبيض.

ولعب خالد قمر للزمالك موسمًا واحدًا بعد انتقاله من الشرطة بصحبة زملائه رضا العزب وأحمد دويدار ومعروف يوسف.

وساهم قمر في تتويج الزمالك بالدوري، وإعادة اللقب للقلعة البيضاء بعد 11 عامًا.

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