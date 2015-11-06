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بالفيديو- توتنام يسقط أندرلخت بهدف قاتل

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بالفيديو- توتنام يسقط أندرلخت بهدف قاتل بالفيديو- توتنام يسقط أندرلخت بهدف قاتل

(إفي): حقق فريق توتنام فوزا بشق الأنفس على ضيفه أندرلخت البلجيكي (2-1) اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم.

ويدين "السبيرز" بهذا الفوز العسير للاعب وسطه البلجيكي موسى ديمبيلي صاحب هدف النقاط الثلاث قبل أن تلفظ المباراة أنفاسها بدقيقتين بعد أن كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وتقدم الفريق اللندني في النتيجة عبر مهاجمه الدولي هاري كين في الدقيقة 29 من أحداث شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل المهاجم البلجيكي إيمو ايزيكيل للضيوف في الدقيقة 72.

وكان فريق موناكو قد عاد بنطقة من ملعب مضيفه كاراباخ الآذريبيجاني في المباراة التي أقيمت بينهما في وقت سابق مساء اليوم وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف في كل .

وتقدم صامويل أمينتيروس في النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 39 من أحداث شوط المباراة الأول قبل أن يتعادل إيفان كافاليرو للضيوف في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وهكذا، يقطع توتنام شوطا كبيرا في التأهل للدور التالي بعدما رفع رصيده للنقطة السابعة في صدارة المجموعة وبفارق نقطة أمام موناكو الوصيف.

بينما يأتي أندرلخت في المرتبة الثالثة برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد كاراباخ في المركز الرابع ولكن يتفوق الفريق البلجيكي بفارق الأهداف.

وسيخرج توتنام لمواجهة كاراباخ، في الوقت الذي سيستضيف فيه موناكو نظيره أندرلخت يوم 26 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة للبطولة.

شاهد أهداف لقاء توتنام وأندرلخت

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فيديو اليوم السابع

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