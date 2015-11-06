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بالفيديو – دورتموند يكتسح قبالا برباعية في الدوري الأوروبي

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بالفيديو – دورتموند يكتسح قبالا برباعية في الدوري الأوروبي بالفيديو – دورتموند يكتسح قبالا برباعية في الدوري الأوروبي

(إفي): اكتسح فريق بروسيا دورتموند الألماني منافسه قابالا الآذريبيجاني برباعية دون رد، بينما فاز كراسنودار الروسي على ضيفه باوك اليوناني 2-1 ، في منافسات المجموعة الثالثة من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم مساء اليوم.

واحتاج بروسيا دورتموند إلى 28 دقيقة كي يسجل أول أهدافه في ضيفه الآذري، حيث نجح ماركو رويس في وضع دورتموند في الصدارة لأول مرة.

وأضاف الفريق الألماني هدفه الثاني في مرمى قابالا بفضل أوباميانج في الدقيقة 45 قبل نهاية شوط المباراة الأول.

وأهدى الإستوني سيرجي زينيوف، بروسيا دورتموند الهدف الثالث بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67، وبعدها بثلاث دقائق يضيف الأرميني هنريك مخيتاريان الهدف الرابع للفريق الألماني.

وفي المباراة الأخرى، سجل كراسنودار الهدف الأول في مرمى الفريق الضيف بعد مرور نصف ساعة تقريبا من الشوط الأول عن طريق لاعبه آري في الدقيقة 33.

وعزز البرازيلي جواوزينيو تقدم فريقه كراسنودار بهدف ثاني في شباك باوك اليوناني في الدقيقة 67 من ضربة جزاء، فيما سجل روبرت ماك هدف الشرف لباوك في الدقيقة 90.

بالتالي يرتفع رصيد بروسيا دورتموند إلى عشر نقاط في الصدارة، وخلفه كراسنودار وصيفا بسبع نقاط، بينما تجمد رصيد باوك عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويتذيل قابالا المجموعة بنقطة وحيدة.

شاهد أهداف لقاء بروسيا دورتموند

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فيديو اليوم السابع

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