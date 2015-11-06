بالفيديو – ليفربول يحقق إنجازا صعبا بإسقاط روبن كازان

(إفي): شهدت المجموعة الثانية في الدوري الأوروبي لكرة القدم مساء يوم الخميس فوزا مثيرا لليفربول الإنجليزي على مضيفه روبن كازان الروسي بهدف للاشيء، فضلا عن تعادل في الدقيقة الأخيرة لسيون السويسري مع بوردو الفرنسي.

وتمكن الريدز من كسر الدفاع الحديدي الذي فرضه روبن كازان للمرة الأولى في الدقيقة 52 بعد تمريرة حريرية من فيرمينيو تصل إلى جوردون آيبي الذي يخترق الدفاع ويسدد الكرة أرضية قوية تمر على يمين الحارس سيرجي ريجيكوف لتصطدم بالقائم الأيمن ثم إلى داخل المرمى.

ويعد ليفربول هو أول فريق إنجليزي ينجح في الفوز على كازان في روسيا وذلك بعد هزيمة كل من تشيلسي وتوتنام وويجان هناك.

وفي مباراة سيون وبوردو، سجل الإيفواري توماس توريه هدف بوردو الوحيد في مرمى سيون السويسري في الدقيقة 67، إلا أن السويسري بوسني الأصل فيرو سالاتيتش يدرك هدف التعادل لسيون في الدقيقة 90 قبل انتهاء المباراة.

بذلك يرفع ليفربول رصيده من النقاط إلى ست نقاط في المركز الثاني خلف سيون المتصدر الذي أضاف إلى جعبته نقطة وحيدة ليصبح رصيده ثماني نقاط، فيما ارتفع رصيد بوردو إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، ويأتي روبن كازان في المركز الأخير بنقطتين اثنتين فحسب.

شاهد هدف مباراة ليفربول وروبن كازان