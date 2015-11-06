بالفيديو – نابولي يتأهل بعد اكتساح ميتييلاند بخماسية في الدوري الأوروي

(إفي): تأهل فريق نابولي الإيطالي للدور التالي ببطولة الدوري الأوروبي بعدما أكرم ضيافة منافسه ميتييلاند الدنماركي (5-0) اليوم الخميس في رابع محطات المجموعة الرابعة للبطولة القارية.

وجاءت خماسية فريق الجنوب الإيطالي بتوقيع كل من المغربي عمر القدوري في الدقيقة 13، قبل أن يتكفل مانولو جابياديني بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 23 و38 على الترتيب، قبل أن يحرز كريستيان ماجيو في الدقيقة 54 وخوسيه ماريا كاليخون في الدقيقة 77 الهدفين الرابع والخامس على الترتيب.

وكان العامل المشترك في الهدفين الأول والثاني لاعب الوسط المتألق لورنزو إنسيني الذي صنع الهدف الأول بتمريرة سحرية من منتصف الملعب وضعت القدوري في مواجهة الحارس ميكل أندرسون لم يجد اي صعوبة في أن يضعها من تحت قدميه في الشباك.

وعاد إنسيني من جديد بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لترتد من أندرسون للمتابع جابياديني الذي وضعها بسهولة في الشباك الخالية.

وزار جابيداني شباك الفريق الدنماركي من جديد بعد ارتباك داخل منطقة جزاء الضيوف لتتهيأ الكرة أمامه ولم يتوانى في التسديد بيسراه قوية داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني ضاعف كريستيان ماجيو الغلة التهديفية لصالح الفريق الإيطالي في الدقيقة 54 قبل أن يختتم الإسباني خوسيه ماريا كاييخون خماسية نابولي في الدقيقة 77.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت للمجموعة ذاتها، تشبث فريق كلوب بروج بآماله في التأهل للدور التالي بعدما حقق فوزا هاما على ضيفه البولندي ليجيا وارسو بهدف نظيف.

ويدين أصحاب الأرض بهذا الفوز للمدافع الأيمن توماس منير صاحب هدف النقاط الثلاث في المباراة في الدقيقة 38 من زمن شوطها الأول.

وبذلك، يحصد فريق نابولي العلامة الكاملة بعد أربع جولات ليؤكد تأهله للدور التالي في البطولة، بينما تجمد رصيد ميتييلاند عند 6 نقاط في الوصافة، وارتقى كلوب بروج للمركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما يظل ليجيا وارسو بنقطة وحيدة في قاع الترتيب.

وسيخرج نابولي لمواجهة كلوب بروج، في الوقت الذي سيستضيف فيه ليجيا وارسو ميتييلاند يوم 26 نوفمبر الجاري في خامس جولات البطولة.

شاهد أهداف لقاء نابولي