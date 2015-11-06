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4 وصايا عند غسل الملابس

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4 وصايا عند غسل الملابس 4 وصايا عند غسل الملابس

الخميس 05-11-2015 19:13

تستدعي بقع الملابس إزالتها بسرعة، قبل غسل القطع لاحقاً.
"سيدتي. نت" يطلع قارئات "سيدتي. نت" على الوصايا الآتية المتصلة بغسل الملابس:

1- يمكن استخدام التبييض للملابس البيضاء قبل غسلها، لا سيما لنزع بقع العرق التي تتراكم في منطقة تحت الإبطين.

2- لا بد من فرك مكان البقعة برفق، منعاً من تلف القطعة.
3- يمكن إزالة الأوساخ الصلبة العالقة على الملابس بواسطة ملعقة أو سكين حادة، ومن ثم غسلها بالطريقة الاعتيادية.
في هذا الإطار، تتم إزالة بقع الشاي والقهوة والعصير بغمس قطعة الملابس في ماء الصودا، واستخدام الفوط الورقية البيضاء في إزالة البقعة، ومن ثم غسلها كالمعتاد.

 

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سيدتي