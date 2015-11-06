لماذا تأجل حفل تامر حسني في القاهرة اليوم ؟

أعلن وليد منصور منظم حفل المطرب تامر حسني الذي كان من المزمع أن يقام مساء اليوم الخميس داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا،عن تأجيل الحفل بسبب سوء الأحوال الجوية التي تعاني منها مصر في مثل هذا الوقت من كل عام وبسبب الأمطار الغزيرة التي تهطل في حي السادس من أكتوبر بشكل خاص حيث أغرقت الأمطار معظم شوارعه. وأوضح وليد أن الحفل سيكون يوم الخميس المقبل.

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