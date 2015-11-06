وفاة زوجة هاريسون فورد السابقة مخترعة شخصية ET

رحلت ميليسا ماتيسون، كاتبة سيناريو الفيلم الثمانيات الشهير، ET ومبتدعة شخصية المخلوق الفضائي الشهير ET ، صاحب الإصبع الموَّجه نحو السماء، قائلاً: "Home" أي موطني.

وقد تناقلت وسائل الإعلام العالمية، نبأ وفاة زوجة الممثِّل هاريسون فورد السابقة، ميليسا ماتيسون، التي شاركته الحياة طوال عقدين، وأنجبت له ولدين هما مالكولم وجورجيا. وأعلنت أسرة الراحلة للوسائل الإعلامية، أن ميليسا قد لفظت أنفاسها الأخيرة، أمس الأربعاء في لوس أنجلوس عن عمر يناهز الـ 65 عاماً، ولم تذكر العائلة نوع المرض لتي كانت تعاني منه.

في رصيد ميليسا السينمائي، عددٌ لا بأس به من الأفلام الناجحة، منها:الفحل الأسود، كوندون، وفيلم "توايلايت زون" للمخرج ستيفن سبيلبرغ، وهناك فيلم آخر بعنوان "غود بيغ جاينت" سيُعرض في دور السينما العام المقبل، بعد انتهاء سبيلبرغ من وضع اللمسات الأخيرة عليه.

وقد ودَّع المخرج الشهير، سبيلبرغ، ميليسا، بكلمة مؤثرة، إذ قال:

تتمتَّع ميليسا بقلبٍ يزخر بالكرم والمحبة والطيبة، تماماً كالقلب الكبير الذي وضعته ما بين ضلوع الشخصية الفضائية الخرافية .ET التي هزّت مشاعر العالم.