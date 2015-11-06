أحمد السعدني يتدخل في حياة ماغي بو غصن الزوجية

بعد أن قامت الممثلة ماغي بو غصن سابقاً بتصوير ثلاثيتها الثانية مع الممثل قيس الشيخ نجيب منذ شهر تقريباً، بدأت بتصوير ثلاثيتها الثانية بعنوان "صغيرة الدني"مع الممثل أحمد السعدني و سعد مينا بديلاً عن أيمن زيدان في بيروت ولمدة أسبوع.

وعلمت "سيدتي نت" أن ماغي تكون في هذه الثلاثية زوجة مينا، ويدخل على حياتهما السعدني ويغيّر مجرى الأمور.

يذكر أن المسلسل هو من اخراج صفوان نعمو وانتاج أمير نعمو شركة وكتابة نور شيشكلي.

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