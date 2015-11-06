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دينا ترد على تجاهل عمرو دياب لها بسبب هيفاء وهبي

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دينا ترد على تجاهل عمرو دياب لها بسبب هيفاء وهبي دينا ترد على تجاهل عمرو دياب لها بسبب هيفاء وهبي

الخميس 05-11-2015 22:02

في أول تصريح لها على الفيديو الذي انتشر منذ أشهر ويجمع بينها وبين وهيفاء وهبي في إحدى الحفلات بدبي، قالت الراقصة دينا أثناء حلولها ضيفة على أروى في برنامجها"الليلة دي" الذي يعرض على قناة cbc ورداً على ما قيل بتعمد عمرو الإساءة لها وتجاهلها لترقص هيفاء على أغنيته، أن ما ظهر هو نصف الفيديو فقط. فعمرو معتاد كما ذكرت دينا أن أي أغنية جديدة له، إذا رقصت عليها، تكون الأغنية حلوة. وأضافت أنه عندما شاهدها جالسة ناداها. وبعد رقصها كانت هيفاء جالسة فناداها عمرو لترقص أيضاً. فوسّعت لها دينا المكان، ووصفت عمرو بالمحترم الذي لا يمكن أن يحرجها أبداً.
ورداً على تساؤل أروى حول رأي دينا في رقص هيفاء وهبي قالت دينا إن هيفاء قمر ترقص تغني "تعمل اللي هي عايزاه"وأكدت على تصريح سابق لها أنها لو كانت رجلاً لتزوجت من هيفاء وهبي.

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سيدتي

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