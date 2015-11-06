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ديما قندلفت لزوجها: أنا محظوظة بك

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ديما قندلفت لزوجها: أنا محظوظة بك ديما قندلفت لزوجها: أنا محظوظة بك

الخميس 05-11-2015 23:44

في أول لقاء صحفي لها بعد زواجها منذ نحو عام من وزير وزير الإقتصاد السوري، إختارت ديما قندلفت أن تطل بالصوت فقط عبر مقابلة إذاعية أجرتها معها إذاعة "المدينة" السورية.

ديما كانت جريئة عندما أجابت عن كل الأسئلة التي تتعلق بحياتها الفنية، كما بزواجها الذي أثار العديد من ردود الأفعال المؤيدة والشاجبة في آن معاً.

ديما التي تزوجت قبل نحو عام برجل من غير دينها، أوضحت أن زواجها تم بمباركة أهلها، كما أشارت إلى أنها فضلت وزوجها الوزير أن يقتصر حفل زفافهما على حفل صغير، وبحضور الاهل والأشخاص المقربين والأصدقاء فقط، بسبب الاوضاع غير المستقرة في بلدها سوريا.

ديما التي تخطط لإنجاب أول أولادها من الوزير، تحدثت عن أهمية الزواج بالنسبة إليها كفنانة، مشيرة إلى أنه أمّن لها الإستقرار النفسي والعاطفي الذي لا بد وأن ينعكس في شكل إيجابي على فنها، كما وجهت كلمة إلى زوجها قالت له فيها "أنا محظوظة".

فنياً، تحدثت ديمة عن الأعمال التي شاركت فيها خلال الفترة الاخيرة وهي مسلسل "علاقات خاصة" للمخرجة رشا شربتجي من كتابة نور شيشكلي، ومسلسل "شهر زمان" الذي تقاسمت فيه البطولة المطلقة مع النجم السوري عباس النوري، ومسلسل "24 قيراط" الذي أطلت فيه بشخصية "نوغا"، المرأة المقتدرة التي تفرض نفسها بمالها وعلاقاتها.

يشار إلى أن ديما قندلفت كانت قد تعرضت لهجمة عنيفة بعد زواجها من وزير الاقتصاد السوري همام الجزائري، بسبب إختلاف ديانتها عن ديانة زوجها، وصلت إلى حد تكفيرها وهدر دمها.

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سيدتي