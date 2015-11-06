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روتانا في بيان قاس: نحن من تخلى عن عمرو دياب وهذه قصتنا معه

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روتانا في بيان قاس: نحن من تخلى عن عمرو دياب وهذه قصتنا معه روتانا في بيان قاس: نحن من تخلى عن عمرو دياب وهذه قصتنا معه

الجمعة 06-11-2015 00:24

بعد إنتشار خبر إنفصال الفنان عن روتانا، أصدرت الشركة بياناً قاسياً بحق الفنان، مؤكدة انها هي من تخلت عنه.

وقد جاء في البيان الذي ننشره حرفياً: لقد تناولت بعض الصحف والمجلات في الفترة الماضية خبراً عن قيام الفنان عمرو دياب بفسخ التعاقد مع شركة روتانا وهذا ادعاء مغلوط ، ولذا فقد رأت شركة روتانا ضرورة التنويه والرد على هذه المزاعم التي يقف ورائها الفنان ومديرة اعماله بهدف الإساءة للشركة ومحاولة النيل منها وبلبلة المتعاملين معها ،ولذا فقد لزم التأكيد على أن شركة روتانا هي التي بدأت في اتخاذ اجراءات فسخ التعاقد مع تعويضها بسبب اخلال الفنان عمرو دياب بالتزاماته الواردة بالعقد وهذا كله ثابت بالمستندات والوقائع الواردة على النحو التالي :

بتاريخ 1/10/2015 وجهت شركة روتانا الى الفنان عمرو دياب انذاراً قضائياً وطلبت منه سرعة سداد الشرط الجزائي الوارد بالعقد وقيمته مليون دولار امريكي بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية وقيد الانذار برقم 26368 محضري الدقي وقد تسلمه محام الفنان في 5/10/2015 .

بتاريخ 27/10/2015 أقامت شركة روتانا دعوى قضائية ضد الفنان عمرو دياب بالزامه بسداد قيمة الشرط الجزائي الوارد بالعقد بسبب اخلاله بالتزاماته الواردة بالعقد وقيدت الدعوى برقم 725 لسنة 7 قضائية وتحدد لنظرها جلسة 7/12/2015 .

وأخيرا فإن علاقة شركة روتانا بكل المتعاملين معها قائمة على الاحترام المتبادل وتحقيق المصلحة المشتركة بغرض أن يكون نتاج هذه العلاقة تقديم أعمال متميزة، ولم ولن تقبل شركة روتانا التعامل معها بسياسة الذراع والتشهيروالابتزاز أياً كان ما سيقدمه لها من يستخدم هذه الاساليب.

يذكر أنها المرة الأولى التي ترسل فيها الشركة بياناً يفضح فناناً خرج من عباءتها.

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سيدتي

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