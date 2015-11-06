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مدرب المنتخب يتحدث لـ في الجول.. عن عودة غالي وغياب رمضان صبحي

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مدرب المنتخب يتحدث لـ في الجول.. عن عودة غالي وغياب رمضان صبحي مدرب المنتخب يتحدث لـ في الجول.. عن عودة غالي وغياب رمضان صبحي

عقب أسامة نبيه المدرب في الجهاز الفني لمنتخب على استدعاء حسام غالي وعودته لصفوف الفراعنة، واستبعاد رمضان صبحي من القائمة التي ستواجه تشاد في التصفيات المرشحة لكأس العالم.

هل غياب رمضان صبحي له علاقة بما قام به في مباراة الأهلي والزمالك في السوبر حين قرر الوقوف فوق الكرة في حركة استعراضية؟

يجيب نبيه لـFilGoal.com: "عودة غالي وغياب رمضان فقط لأسباب فنية بقرار من هيكتور كوبر المدير الفني للفريق".

وتابع "للفريق قوام أساسي. رمضان وحسام كانا من العناصر التي نتابعها دوما"

وأضاف "كوبر يختار من هذا القوام في كل مرة الأنسب للمرحلة.

وأوضح "الجهاز الفني دوما يحرص على الاختيار من هذا القوام حتى لا يحدث أي خلل في حالة التجانس التي وصلنا إليها بعد 5 مباريات خاضها الفراعنة".

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