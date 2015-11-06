أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - 4 أرقام لأول مرة بعد خسارة الأهلي ضد المقاصة

Google+ Print
تقرير في الجول - 4 أرقام لأول مرة بعد خسارة الأهلي ضد المقاصة تقرير في الجول - 4 أرقام لأول مرة بعد خسارة الأهلي ضد المقاصة

فاز فريق مصر المقاصة على الأهلي بهدف مقابل لاشيء. فوز حقق 4 أرقام لأول مرة.

الأهلي خسر أمام مصر المقاصة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف فوز مصر المقاصة جاء من تسديدة مباغته لأحمد سامي هزت مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 57.

ويستعرض FilGoal.com 4 أرقام تحققت لأول مرة بعد فوز مصر المقاصة على حساب الأهلي.

(1)

أول فوز لمصر المقاصة في تاريخه على حساب الأهلي.

فطوال 8 مواجهات سابقة بين الفريقين في مسابقة الدوري المصري لم ينجح مصر المقاصة في الفوز ولا مرة.

6 انتصارات وتعادلين قبل مواجهة الجولة الرابعة في الدوري هذا الموسم.

لينجح المقاصة أخيرا في تحقيق الفوز على الأهلي.

(2)

الخسارة أمام مصر المقاصة هي الخسارة الأولى للبرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للأهلي.

بيسيرو تولى مهمة تدريب الأهلي رسميا بعد تتويج الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك.

وفاز بيسيرو في أول 3 مباريات له مع الأهلي أمام طلائع الجيش ثم غزل المحلة ثم بتروجيت.

قبل أن يخسر للمرة الأولى أمام مصر المقاصة.

(3)

لأول مرة هذا الموسم تهتز شباك شريف إكرامي في الدوري المصري.

فمنذ ثنائية الزمالك بلقاء السوبر المصري لم تهتز شباك إكرامي لمدة 270 دقيقة.

قبل أن يكتب أحمد سامي لاعب مصر المقاصة أولى الأهداف في شباك الأهلي هذا الموسم وشباك شريف إكرامي.

وجاء الهدف من خطأ شريف إكرامي الذي تقدم من مرماه واستغل لاعب المقاصة ذلك بتسديدة مباغته هزت شباك الأهلي.

(4)

لأول مرة يفشل الأهلي في تسجيل هدف على الأقل هذا الموسم.

منذ الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس . نجح الأهلي في التسجيل بكل المباريات التي خاضها بعد ذلك باستثناء مواجهة أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

سجل أمام أورلاندو في العودة هدفين ثم أمام الزمالك ثلاثية في السوبر ثم هدف في طلائع الجيش وثنائية في غزل المحلة وهدف قاتل في مرمى بتروجيت.

قبل أن يفشل الأهلي في التسجيل لأول مرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية