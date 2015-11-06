تقرير في الجول - 4 أرقام لأول مرة بعد خسارة الأهلي ضد المقاصة

فاز فريق مصر المقاصة على الأهلي بهدف مقابل لاشيء. فوز حقق 4 أرقام لأول مرة.

الأهلي خسر أمام مصر المقاصة بهدف مقابل لاشيء في الجولة الرابعة من الدوري المصري. (طالع التفاصيل)

هدف فوز مصر المقاصة جاء من تسديدة مباغته لأحمد سامي هزت مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 57.

ويستعرض FilGoal.com 4 أرقام تحققت لأول مرة بعد فوز مصر المقاصة على حساب الأهلي.

(1)

أول فوز لمصر المقاصة في تاريخه على حساب الأهلي.

فطوال 8 مواجهات سابقة بين الفريقين في مسابقة الدوري المصري لم ينجح مصر المقاصة في الفوز ولا مرة.

6 انتصارات وتعادلين قبل مواجهة الجولة الرابعة في الدوري هذا الموسم.

لينجح المقاصة أخيرا في تحقيق الفوز على الأهلي.

(2)

الخسارة أمام مصر المقاصة هي الخسارة الأولى للبرتغالي جوزيه بيسيرو كمدير فني للأهلي.

بيسيرو تولى مهمة تدريب الأهلي رسميا بعد تتويج الأهلي في السوبر المصري أمام الزمالك.

وفاز بيسيرو في أول 3 مباريات له مع الأهلي أمام طلائع الجيش ثم غزل المحلة ثم بتروجيت.

قبل أن يخسر للمرة الأولى أمام مصر المقاصة.

(3)

لأول مرة هذا الموسم تهتز شباك شريف إكرامي في الدوري المصري.

فمنذ ثنائية الزمالك بلقاء السوبر المصري لم تهتز شباك إكرامي لمدة 270 دقيقة.

قبل أن يكتب أحمد سامي لاعب مصر المقاصة أولى الأهداف في شباك الأهلي هذا الموسم وشباك شريف إكرامي.

وجاء الهدف من خطأ شريف إكرامي الذي تقدم من مرماه واستغل لاعب المقاصة ذلك بتسديدة مباغته هزت شباك الأهلي.

(4)

لأول مرة يفشل الأهلي في تسجيل هدف على الأقل هذا الموسم.

منذ الخسارة أمام الزمالك في نهائي كأس مصر. نجح الأهلي في التسجيل بكل المباريات التي خاضها بعد ذلك باستثناء مواجهة أورلاندو بايرتس في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

سجل أمام أورلاندو في العودة هدفين ثم أمام الزمالك ثلاثية في السوبر ثم هدف في طلائع الجيش وثنائية في غزل المحلة وهدف قاتل في مرمى بتروجيت.

قبل أن يفشل الأهلي في التسجيل لأول مرة.