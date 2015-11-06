مُسلم: التغطية الإعلامية لجولات الرئيس”ضعيفة”.. صلاح: داعش استغل حادث الطائرة

كتب : هشام عواض

قال الكاتب الصحفي، محمود مُسلم، إن التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية للجولات الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، دايمًا ما تكون “ضعيفة”.

> كما أوضح مُسلم في حديثه في برنامج” القاهرة 360″ الذي يقدمه الإعلامي” أسامة كمال”على فضائية “القاهرة و الناس”، إن خلال مشاركته في الوفد الإعلامي لزيارة الرئيس السيسي السابقة لألمانيا، لم يكن هناك تغطية إعلامية كبيرة وقوية ، مثل ما يحدث الآن في زيارته لبريطانيا، وأن الأجهزة المصرية لا تعتمد على الإعلام المصري بشكل كبير ولا بتغطيته لزيارات الرئيس، وأصبح العمل الإعلامي للوفود المرافقة للرئيس خلال زيارته “روتينية” ، حيث لا يقوم بعقد لقاءات مع الشخصيات الرسمية في تلك الدول، عكس ما تقوم بيه وسائل الإعلام الأجنبية التي دائما ما تقوم بإجراء الحوارات مع الرئيس السيسي، أكد مُسلم، إن من السهل على جريدة الأهرام عقد حوار مع ديفيد كاميرون رئيس الحكومة البريطاني أو ملك السعودية أوغيرهم من الشخصيات.

وأضاف الكاتب الصحفي، محمد صلاح، أن من المهم أن يجري الرئيس القاءات والحوارات مع وسائل الإعلامية الأجنبية و العالمية في الدول التي يزورها، حتى ينقل لهم التصورات الصحيحة و حقيقة الأوضاع في مصر.

و تطرق صلاح للحديث عن حادث الطائرة الروسية قائلًا: “داعش عندما يقوم بعمل إرهابي فإنه يصوره، ولو كان داعش قد قام بإسقاط الطائرة كان صورها، لكنه استغل الحادث لمصالحه الخاصة، وأضاف خصوصًا و أن الطائرة سقطت في منطقة ملتهبة و تشهد عمليات للجيش هناك”.

و أشار مُسلم، أن الطائرة الروسية بها 3 أعطال سابقة وكانت مِلك لشركة الطيران السعودية في الأصل وتم بيعها، وإن الإعلام دوليًا تناول الحادث بطريقة “غير مريحة”.