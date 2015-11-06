أخبار عاجلة

«الجمعان» يعلن نظام دوري أبطال العرب -
اللجنة المنظمة لدوري أبطال العرب تكشف عن القنوات الناقلة للبطولة -
تعيين مديرا للمنتخبات على مائدة الجبلاية الأربعاء المُقبل -
«توفيق» يطالب بتحديد مصيره.. و«البدري» يفكر في الإعارة -
روسيا: أبلغنا أمريكا بقطع الخط الساخن بشأن سوريا بداية من السبت -
وفود من العراق والإمارات والبحرين والكويت تصل القاهرة -
بالصور.. قيادات الإسكندرية وقناصل الدول في عزاء والد المحافظ -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي سعد الصغير يغني أغنية لـ " الجزر " مع سالي شاهين -
ده كلام - سعد الصغير يكشف لـ سالي شاهين سبب تسمية " سعد الصغير " .. انا أصلا فكهاني -
ده كلام - سعد الصغير: كان نفسي أكون " عمرو دياب " بسبب معجبيه ويغني" حبيبي يانور العين " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

مُسلم: التغطية الإعلامية لجولات الرئيس”ضعيفة”.. صلاح: داعش استغل حادث الطائرة

Google+ Print
مُسلم: التغطية الإعلامية لجولات الرئيس”ضعيفة”.. صلاح: داعش استغل حادث الطائرة مُسلم: التغطية الإعلامية لجولات الرئيس”ضعيفة”.. صلاح: داعش استغل حادث الطائرة

الصحفيان محمد صلاح و محمود مسلم

كتب : هشام عواض

قال الكاتب الصحفي، محمود مُسلم، إن التغطية الإعلامية لوسائل الإعلام المصرية للجولات الخارجية للرئيس عبد الفتاح ، دايمًا ما تكون “ضعيفة”.
> كما أوضح  مُسلم في حديثه في برنامج” القاهرة 360″ الذي يقدمه الإعلامي” أسامة كمال”على فضائية “القاهرة و الناس”، إن خلال مشاركته في الوفد الإعلامي لزيارة الرئيس السيسي السابقة لألمانيا، لم يكن هناك تغطية إعلامية كبيرة وقوية ، مثل ما يحدث الآن في زيارته لبريطانيا، وأن الأجهزة المصرية لا تعتمد على الإعلام المصري بشكل كبير ولا بتغطيته لزيارات الرئيس، وأصبح العمل الإعلامي للوفود المرافقة للرئيس خلال زيارته “روتينية” ، حيث لا يقوم بعقد لقاءات مع الشخصيات الرسمية في تلك الدول، عكس ما تقوم بيه وسائل الإعلام الأجنبية التي دائما ما تقوم بإجراء الحوارات مع الرئيس السيسي، أكد مُسلم، إن من السهل على جريدة الأهرام عقد حوار مع ديفيد كاميرون رئيس البريطاني أو ملك أوغيرهم من الشخصيات.

وأضاف الكاتب الصحفي، محمد صلاح، أن من المهم أن يجري الرئيس القاءات والحوارات مع وسائل الإعلامية الأجنبية و العالمية في الدول التي يزورها، حتى  ينقل لهم التصورات الصحيحة و حقيقة الأوضاع في .

و تطرق صلاح للحديث عن حادث الطائرة الروسية قائلًا: “داعش عندما يقوم بعمل إرهابي فإنه يصوره، ولو كان داعش قد قام بإسقاط الطائرة كان صورها، لكنه استغل الحادث لمصالحه الخاصة، وأضاف خصوصًا و أن الطائرة سقطت في منطقة ملتهبة و تشهد عمليات للجيش هناك”.

و أشار مُسلم، أن الطائرة الروسية بها 3 أعطال سابقة وكانت مِلك لشركة الطيران السعودية في الأصل وتم بيعها، وإن الإعلام دوليًا تناول الحادث بطريقة “غير مريحة”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا