كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء البريطاني

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي ظهر اليوم الخميس، رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بمقر رئاسة الوزراء بلندن، حيث تم عقد لقاءً ثنائي أعقبه اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين، ثم مؤتمر صحفى بمشاركة الرئيس السيسى ورئيس الوزراء البريطانى، وفيما يلى نص الكلمة التى ألقاها السيد الرئيس:

“دولة رئيس مجلس الوزراء السيدات والسادة بدايةً أود أن أوجه الشكر والتقدير لدولة رئيس الوزراء على الأجواء الإيجابية التي تسود الزيارة، وكذا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي يبديها الجانب البريطاني. كما يطيبُ لي أن أعرب لكم عن سعادتي بزيارة بلدكم الصديق، حيث التقيت بالعديد من الشخصيات التي أكدت حرصها على إنجاح هذه الزيارة المثمرة التي أقوم بها إلى بريطانيا، وإنني على ثقة في أن التعاون بين بلدينا سيحقق مصلحة مشتركة للطرفين”.

وقال الرئيس: إن زيارتي إلى المملكة المتحدة إنما تعكس قوة العلاقات التى تربط بين البلدين والشعبين، ولعلكم تتفقون معي على أن علاقات التعاون الوثيقة التى تجمع فيما بيننا فى مجالات شتي توفر أساساً متيناً يتيح لنا في المستقبل القريب المزيد من تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية وتدعيم شراكة تجارية واستثمارية واسعة النطاق. إننا نسابق الزمن في مصر لبناء مجتمع مدني عصري يعتز بقيمه وبإرثه الثقافي، ويوفر العيش الكريم لمواطنيه ويحقق مطالبهم فى الحرية والأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية.. ولذلك فنحن ننظر إلى علاقات الصداقة والتعاون بيننا بكل التقدير.. ونثق أن المستقبل سيحمل دائماً الأفضل لنا جميعاً.

وأكمل: يهمني في هذا السياق، أن أؤكد على حاجة العالم أكثر من أي وقت مضى لتحالف الشعوب والحضارات فى مواجهة فكر وخطاب التشدد والتطرف والكراهية ونبذ الآخر، والتى تمثل جميعها بيئة خصبة لاِنتشار الإرهاب وما يسببه من تهديد للأسس والقيم المجتمعية. مرة أخرى اسمحوا لي أن أعرب عن سعادتي والوفد المصري بزيارة بلدكم الصديق وأشكركم على حُسن الاستقبال والأجواء الإيجابية التي تسود الزيارة.

وأشار الرئيس: “إنني على ثقة فى أن مباحثاتنا ستساعد على التوصل إلى توافق فى الرؤى حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، سواء على الصعيد الثنائي أو في الإطار الإقليمي، ولا شك أننا سنخرج من هذه المشاورات بفهم أكبر ووعي أعمق لمواقف بعضنا البعض ووجهات نظرنا إزاء القضايا المطروحة، وبالسبل الكفيلة بإعطاء دفعة قوية للعلاقات المصرية البريطانية، ولما لمسناه منذ أن وطأت قدمنا بلادكم، من إرادة سياسية واضحة لتعزيز وتطوير علاقاتنا وتحقيق تطلعات الشعبين”.

وأكمل: أن مصر استجابت منذ أكثر من عشرة شهور لطلب السلطات البريطانية من أجل تعزيز التعاون فى مجال زيادة معدلات تأمين مطار شرم الشيخ، وأن التعاون والتنسيق مستمر وبشكل فعال حتى الآن.

وأضاف الرئيس أنه أكد لرئيس الوزراء البريطانى خلال اتصالهما منذ يومين على استعداد مصر للتنسيق والتعاون والنظر فيما يمكن القيام به لتعزيز الإجراءات الأمنية فى مطار شرم الشيخ، بما يحول دون حدوث تداعيات سلبية على السياحة ويسهم فى تدفق السياحة البريطانية إلى شرم الشيخ.