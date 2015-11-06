ألمانيا تلغي رحلات شرم الشيخ.. وفرنسا وبلجيكا وهولندا يحذرون رعاياهم

ترجمة: هاشم هاشم

انضمت دول آخرى إلى قرار المملكة المتحدة بتقيد السفر إلى «شرم الشيخ» بعد تحطم الطائرة الروسية السبت الماضي، والتي أودت بحياة 224 شخصًا كانوا على متنها.

وحذرت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا رعاياهم، طالبين منهم عدم السفر إلى شرم الشيخ، بينما ألغت شركة الطيران الألمانية رحالتها.حسبما ذكر موقع «بي بي سي» الأخباري.

ومن المقرر أن تبدأ شركة الخطوط الجوية البريطانية ” بيرتش ايرلينز” في اجلاء السياح البريطانين يوم الجمعة، بسبب عدم وضح أسباب تحطم الطائرة بعد خاصة وان رئيس الوزراء البريطاني أشار إلى احتمالية تورط «داعش» في اسقاط الطائرة الفرنسية.