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ضبط 50 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر أكتوبر بالجيزة

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ضبط 50 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر أكتوبر بالجيزة ضبط 50 ألف مخالفة انتظار خاطئ للسيارات خلال شهر أكتوبر بالجيزة
كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء مجدى إسماعيل، مدير المرور من حملاتها المرورية، وتمكنت خلال شهر اكتوبر الماضى من ضبط 50114 مخالفة انتظار خاطئ للعديد من السيارات و 1519 مخالفة سيارة بدون رخص تسيير وتم حجز 313 دراجة بخارية بدون رخص قيادة، وتواصل الإدارة حملاتها المرورية لرصد المخالفات بالشوارع.

وقال المقدم أيمن عبد القادر، مدير العلاقات العامة للإدارة العامة لمرور الجيزة، فى تصريحات صحفية، إن هناك حملات مرورية مكثفة تشنها الإدارة بشكل يومى على كل المحاور والميادين، لرصد المخالفات المرورية ومتابعة الحالة الأمنية بكل المحاور، لإلزام المواطنين باتباع كل قواعد المرور حرصًا على سلامتهم.

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مصر 365