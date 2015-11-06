عربي يحتال على مصنع بـ 1.1 مليون درهم

وجهت النيابة العامة في دبي إلى خمسيني عربي تهمة الاستيلاء على 1.1 مليون درهم بموجب احتيال على احد مصانع العبوات البلاستيكية، موضحة انه توصل إلى المال بعد القيام بتزوير عدة وثائق ومستندات.

وقالت النيابة في امر الاحالة الذي نظرته الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي امس إن المتهم قدم أوراقاً مزورة إلى أحد البنوك التي يتوفر فيه حساب المصنع، واستولى على المال بطرق ملتوية.

كما احالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في "الجنايات" آسيويين عاطلين عن العمل، بتهمة سرقة 120 هاتفاً متحركاً بقيمة 120 ألف درهم من احدى محلات البيع المتخصصة.

وبينت اوراق القضية ان المتهمين تسللا إلى المحل الموصوف ليلا، وتمكنا من كسر قفل بابه الرئيسي باستخدام اداة حديدية، بالاشتراك مع آخرين هاربين، فيما أظهرت التحقيقات ان المتهمين متورطان في جرائم سرقة أخرى.

وأضاف العقيد الشريف أنه بحسب المعاينات، صنف الحريق بالمتوسط، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابساته وأسبابه.