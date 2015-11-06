مدينة الطفل تحتضن معرض «آفاق جديدة وأبعد»

كشفت مدينة الطفل في دبي عن فعاليات معرض الطيران التفاعلي «آفاق جديدة وأبعد» الأكبر من نوعه في العالم الذي تستضيفه دبي وهي أول محطة عالمية للمعرض خارج الولايات المتحدة. ويأتي معرض «آفاق جديدة وأبعد» من تنظيم شركة «إيفرجرين» للمعارض بالتعاون مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، وبدعم من شركة بوينج التي ابتكرت فكرة المعرض في إطار احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيسها والتي تصادف عام 2016.

وصرح خالد بن زايد مساعد مدير عام بلدية دبي لقطاع الاتصال والمجتمع«أن بلدية دبي ترحب كل الترحيب بمثل هذه الأحداث البارزة والهامة، مشيرا إلى أن المدينة تتميز بطابعها الترفيهي والتعليمي. ويأتي هذا المعرض ضمن نفس النطاق حيث تساهم هذه الأحداث في خدمة أهداف المدينة من خلال تحقيق الفائدة للنشء وإطلاعهم على أبرز المواضيع المتعلقة بهذه المجالات».

ويستهدف معرض «آفاق جديدة وأبعد» الزوار من جميع الأعمار وخاصة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً لاستكشاف عجائب عالم الطيران والابتكارات والتصاميم والتقنيات الخاصة بالطيران.

إبراز الانجازات

وقالت نايلة راشد المنصوري، رئيسة مدينة الطفل: «نحن فخورون بأن نكون أول من يستضيف معرض»آفاق جديدة وأبعد«ويسهم تنظيم هذا المعرض في دولة الإمارات في إبراز ما حققته الدولة من مكانة بارزة كمركز عالمي للطيران. ومن خلال إلهام الأطفال عبر تجارب فريدة توضّح لهم المفاهيم الأساسية للفضاء، نأمل أن نساعد في تنشئة جيل المستقبل من المبتكرين في مجال الطيران والفضاء».

وقال برنارد دن، رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط: «يعتبر حبّ الاكتشاف والنزعة لتغيير العالم من خلال الابتكار جزءاً متأصلاً من ثقافة بوينج وتطور صناعتها. ».

معرض جوال

وتم تصميم معرض «آفاق جديدة وأبعد» ليكون أكثر المعارض التي تجوب العالم تفاعليةً في مجال الطيران، حيث يغطي مساحة تصل إلى 5 آلاف قدم مربع مليئة بالتجارب التفاعلية باستخدام محاكاة الطيران، وتقنيات الواقع الافتراضي.